Em fuga, bandido faz refém moradora do Leme, no Rio

RIO - Em fuga durante tiroteio entre facções rivais no morro da Babilônia, no bairro do Leme, zona sul do Rio, um homem fez refém uma moradora de apartamento próximo à comunidade. Sobre o caso, a Polícia Militar informou apenas que "um bandido armado foi preso na Rua Gustavo Sampaio" e que seu nome ainda não foi identificado.

Já o comando da Unidade de Polícia Pacificadora dos morros da Babilônia e Chapéu-Mangueira informou que o confronto entre os traficantes começou na noite de sábado, 21, na área de mata. Em resposta, o policiamento foi reforçado e equipes do 19o Batalhão de Polícia Militar (Copacabana) prenderam um suspeito.

"Até o momento, não há registro de feridos. Nesta manhã, o Comando de Operações Especiais (COE) também atua na comunidade e não há novos registros de ocorrência", informou.