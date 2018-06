Em greve, PRF faz ato na região da Rodovia Dutra, zona norte de SP

Texto atualizado às 16h55.

SÃO PAULO - A Polícia Rodoviária Federal de São Paulo (PRF) entrou em greve nesta sexta-feira, 24. A paralisação nacional da categoria foi determinada pela Federação dos Policiais Rodoviários (FenaPRF) na última segunda-feira, 20. Os grevistas protestam desde as 14h30 na Rodovia Presidente Dutra.

Cerca de 300 policiais estão reunidos em frente à superintendência da corporação, na altura do km 230 da Dutra, na zona norte de São Paulo. O grupo não pretende interditar trechos da rodovia, segundo informou o sindicato.

O presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais de São Paulo (Sinprf-SP), Luiz Antônio Pereira, afirmou que o ato não prejudicará o tráfego de veículos na região, uma vez que a Presidente Dilma Rousseff vetou quaisquer manifestações consideradas excessivas. Os grevistas que desrespeitarem a determinação serão punidos.

Junto com servidores da Receita Federal e da Polícia Federal, a PRF rejeitou na tarde da última quinta-feira, 23, a proposta do governo federal feita por meio do Ministério do Planejamento. A pasta ofereceu 15,8% de reajuste salarial, mas as três categorias rejeitaram a proposta.

A paralisação da categoria é por tempo indeterminado, mas 30% do efetivo continuará trabalhando conforme determina a lei. A PRF pede a reestruturação da categoria e o aumento do efetivo. O governo federal já marcou uma nova reunião de negociação com a PRF, que deve acontecer na próxima segunda-feira, 27, às 16h, no Ministério do Planejamento, em Brasília.