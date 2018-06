Em Istambul, Dilma 'negocia' preços no bazar Os comerciantes do milenar bazar de Istambul descobriram a dureza da negociadora Dilma Rousseff. Decidida a ficar de folga, em seu último dia na Europa, ela visitou museus, passeou de barco e ficou longe da imprensa. No mercado tradicional, no centro da cidade, passou mais de duas horas pechinchando preços. Já sua suíte, no luxuoso hotel Kempinski, saiu por R$ 24 mil.