Em Itu, guardas municipais teriam assaltado banco Três integrantes da Guarda Municipal de Itu, na região de Sorocaba, são acusados de formar quadrilha para roubar bancos. O líder do trio, Vilson Pereira de Souza, de 34 anos, foi preso ontem por policiais civis de Sorocaba. Com ele, a polícia apreendeu um revólver sem registro e munição de uso proibido. Outros dois guardas, Júlio César do Nascimento, de 32 anos, e Donizete Mariano, de 37, já haviam sido presos em flagrante ao tentar assaltar um banco em Japira (PR).