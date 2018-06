Em jantar, Lula fala de pedras no sapato entre PT e PMDB O presidente Lula afirmou ontem, ao participar de um jantar organizado por peemedebistas em sua homenagem, que na relação entre PT e PMDB sempre haverá problemas. "São pedras no sapato, mas isso se resolve devagar, uma a uma." Fechado à imprensa, o jantar foi na casa do senador eleito Eunício Oliveira (PMDB-CE). A presidente eleita, Dilma Rousseff, não compareceu. Partes do discurso de Lula foram ouvidas por jornalistas do lado de fora da casa. Numa referência à aliança feita em seu governo e que se estenderá na gestão de Dilma Rousseff, Lula afirmou que com a junção de dois partidos importantes como o PMDB e o PT "a chance agora de dar certo é de 99,99% e de dar errado é nenhuma". O presidente disse que graças ao PMDB Dilma obteve mais votos do que ele em 2002. Lula pediu ainda que os dois partidos tenham responsabilidade com a inflação. Segundo ele, só alguns setores ganham com a alta dos preços e o maior penalizado é o trabalhador. "Um dos problemas é a inflação e ela tem de ser olhada de perto."