Em julho, Lula volta a despachar no Planalto Quando voltar de seu giro pela África nas duas primeiras semanas de julho, o presidente Lula poderá novamente despachar no Palácio do Planalto, que esteve fechado por 15 meses para reforma. Nesse período, Lula trabalhou em um gabinete improvisado do Centro Cultural Banco do Brasil, a três quilômetros dali.