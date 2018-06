Em manhã de feriado, São Paulo não registra lentidão O paulistano que trafegava pelas ruas da capital paulista na manhã desta segunda-feira, 9, não enfrentava trânsito. Às 7h30, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não registrava congestionamento em São Paulo. A calma no trânsito é reflexo do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932, comemorado nesta segunda no Estado de São Paulo. O desfile comemorativo dos 75 anos da Revolução Constitucionalista ocorre nesta segunda, a partir das 9 horas, na Avenida Pedro Álvares Cabral, perto do Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 32, o Obelisco. Das 7 às 13 horas, a CET interditará a avenida, entre a Praça Armando de Salles Oliveira e o Portão 3 do Parque do Ibirapuera. O rodízio de veículos está suspenso nesta segunda-feira, com isso, carros de placa final 1 e 2 podem circular livremente nas ruas da cidade em qualquer horário. Nesta segunda, Bancos, Poupatempo, Correios, Procon e Unidades Básicas de Saúde não funcionam por conta do feriado em todo o Estado. Mas quem estiver na capital poderá desfrutar dos parques municipais - dos 31, apenas o da Luz estará fechado. Shoppings funcionarão em horários especiais - praças de alimentação das 11 às 22 horas; lojas, das 14 às 22 horas.