Em meio à pressão, homenagem para Lula Ao mesmo tempo em que pressiona a presidente eleita Dilma Rousseff por maior espaço dentro da futura equipe de governo, a cúpula do PMDB quer homenagear o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Por conta disso, convidou Lula para um jantar, na próxima quarta-feira, na casa do deputado Eunício Oliveira (CE), em Brasília. O comando do partido também convidou Dilma para o encontro.