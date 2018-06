Em meio ao caos, ladrões agem

Parada no congestionamento, sozinha, viu três jovens descerem o barranco ao lado da avenida com armas em punho. Ordenaram que ela abaixasse o vidro e levaram carteira e celular. Motoristas ofereceram apoio, mas, dez minutos depois, os assaltantes voltaram. Com o alarde, porém, foram embora sem roubar mais ninguém. Adriana pediu celular emprestado para ligar para chamar a polícia, mas o telefone estava sempre ocupado. A notificação foi feita por outro motorista.

Durante a tarde de ontem, a PM não recebeu notificações sobre outros assaltos no trânsito. Mesmo assim, todo o efetivo de 800 motos da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) foi às ruas ajudar no patrulhamento.