Em MG, 7 toneladas de alimentos inadequados são apreendidos

Cerca de sete toneladas de alimentos inadequados para o consumo foram apreendidas nesta quinta-feira, 10, em Córrego Danta, em Minas Gerais.

Os produtos foram apreendidos estão carnes, queijos e outros derivados do leite. Os alimentos sem procedência foram apreendidos durante uma operação do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). A carga foi levada para um aterro sanitário an cidade e será incinerada.