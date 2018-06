Em MG, dois morrem e três ficam feridos em acidente

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas na manhã desta segunda-feira, 26, na Rodovia BR-262, em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Um veículo de passeio bateu de frente contra uma carreta próximo à Ponte do Rio Paraopeba, no sentido Juatuba, na altura do km 362 da rodovia, por volta das 10h30, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Os feridos foram encaminhados para o Hospital Regional de Betim. Por conta do acidente, um grande congestionamento se formou no local.