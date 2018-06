Em Minas, 5 pessoas somem após enxurrada Cinco pessoas desapareceram na noite de anteontem durante um temporal que atingiu a zona rural de São Sebastião do Rio Preto (MG), a 167 quilômetros de Belo Horizonte. As vítimas tentavam atravessar uma ponte sobre um córrego quando foram surpreendidas por uma forte correnteza. Até o início da noite de ontem, os bombeiros não haviam localizado Daniele Ferreira, de 16 anos, sua irmã, Imária Marinho Ferreira, de 18, as também irmãs Kelly Marly dos Santos Silva, de 12, e Alessandra Silva Oliveira, de 21, e o tio delas, Geraldo Araújo, de 38. As buscas foram encerradas às 18 horas e seriam retomadas na manhã de hoje. O acidente aconteceu por volta de 19 horas de quarta-feira, quando o grupo voltava da Escola Estadual Odilon Behrens. Ontem, as aulas na escola foram canceladas. Parentes e moradores acompanhavam com ansiedade e comoção as buscas. Apenas a mochila de uma das vítimas havia sido localizada. Três equipes dos bombeiros - que contavam com o auxílio de helicóptero e de PMs - participavam das buscas. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Codec) já contabiliza 35 mortes provocadas pelas chuvas que atingem Minas desde setembro passado. O último óbito registrado foi o da dona de casa Juliana Helena Cardoso, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado na tarde de anteontem. Ela morreu tentando atravessar um córrego. O corpo dela foi encontrado a 2 quilômetros do local onde desapareceu.