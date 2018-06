Em Minas, alunos trancam professores em sala e depredam escola

BELO HORIZONTE - Estudantes do ensino médio da Escola Estadual Maria de Barros, em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, trancaram nesta quarta-feira, 12, os professores em uma sala e promoveram uma quebradeira no local. Mesas, cadeiras e até ventiladores de teto foram danificados.

A direção da escola acionou a Polícia Militar, que precisou da ajuda dos bombeiros para estourar um cadeado e soltar os professores - alguns em estado de choque. Os estudantes aproveitaram o horário do recreio, quando os docentes ficam reunidos em uma mesma sala.

O quebra-quebra fez com que as aulas fossem interrompidas e todos os estudantes, liberados. A Regional de Ensino anunciou uma "intervenção pedagógica" na escola e afirmou que realizará uma reunião com Conselho Tutelar, Ministério Público e os pais dos alunos envolvidos.