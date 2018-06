Em Minas, assédio ao PSB antecipa lances da eleição

A disputa pelo apoio dos socialistas em 2014 pôs na berlinda o projeto de reeleição do prefeito Márcio Lacerda (PSB), motivo de litígio entre tucanos e petistas. O PSDB diz que têm cacife maior a oferecer, pois o governador Antônio Anastásia já foi reeleito. Além disso, trabalha nos bastidores para estender a parceria com o PSB em pelo menos mais cinco capitais (AL, AM, PB, PR e RN).

Em 2008, Lacerda montou chapa com o PT e foi eleito graças à força política do padrinho Aécio, em aliança informal com o PSDB. Agora terá de optar por uma das duas legendas. "Não há clima para repetirmos esse modelo de aliança com o PT e o PSDB porque em 2014 talvez tenhamos um embate entre Aécio e Dilma pela Presidência", justifica o presidente do PT mineiro, Reginaldo Lopes.