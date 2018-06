Em Minas, Costa venceria tucano em 3 de outubro

Pesquisa Ibope/Estado/TV Globo mostra que o candidato do PMDB ao governo de Minas Gerais, o ex-ministro das Comunicações Hélio Costa, lidera a corrida estadual com 39% das intenções de voto. Em segundo lugar, com 21%, está o candidato do PSDB, o governador Antonio Anastasia, que tenta a reeleição.

A pesquisa mostra que Costa, com 18 pontos porcentuais na frente de Anastasia, seria eleito no primeiro turno. Em terceiro lugar está Vanessa Portugal (PSTU), com 2% das intenções de voto. Os candidatos Edilson Nascimento (PT do B), Fabinho (PCB), Pedro Paulo, o Pepê (PCO), Professor Luiz Carlos (PSOL) e Zé Fernando Aparecido (PV) têm, cada um, 1%. Os indecisos chegam a 25% do eleitorado mineiro, e 8% dos entrevistados disseram que irão anular ou votar em branco.

Candidato apoiado pela presidenciável do PT, Dilma Rousseff (PT), Costa tem melhor desempenho junto ao eleitorado com mais de 50 anos (45%), entre os homens (44%), entre os que cursaram até a 4.ª série do ensino fundamental (44%) e entre os que têm renda familiar de dois a cinco salários mínimos (44%).

Desempenho. Anastasia, que foi vice-governador de Aécio Neves (PSDB) e dará palanque a José Serra (PSDB), também tem melhor desempenho entre os homens, onde chega a 24% das intenções de voto, entre os jovens de 25 a 29 anos (25%), entre aqueles que cursaram ensino superior (37%) e os que têm renda familiar acima de 5 salários mínimos (33%).

De acordo com a pesquisa, Costa vence Anastasia em todos os cenários, exceto entre o eleitor com escolaridade superior: o peemedebista tem 34% dos votos contra 37% do tucano,

O candidato com maior rejeição no pleito mineiro é Pepê: 9% dos entrevistados disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Depois vem Costa, com 8% das citações. Anastasia e Vanessa Portugal têm rejeição de 6% do eleitorado em Minas.

Na pesquisa espontânea, em que o nome dos postulantes não é apresentado, a diferença entre os dois principais candidatos cai para três pontos porcentuais. Costa está na frente com 16% das intenções de voto, contra 13% de Anastasia. Aécio, que disputará o Senado, aparece com 2%, e Vanessa Portugal com 1%. Os brancos e nulos somam 6%.

Senado. A pesquisa também mostrou que o ex-governador tucano Aécio Neves lidera a disputa para o Senado, com 70% das intenções de voto. Em segundo lugar está o ex-presidente Itamar Franco (PPS), com 39%.

O candidato do PT ao Senado, o ex-prefeito de Belo Horizonte Fernando Pimentel ocupa o terceiro lugar na corrida, com 18% das preferências. A candidata do PSOL, Marilda Ribeiro, tem 2% das intenções de voto. Os demais candidatos tiveram apenas 1% das citações. A eleição deste ano renovará dois terços das cadeiras de senador.

Aécio tem o seu melhor desempenho entre os eleitores de Anastasia (89%). Mas 77% dos eleitores de Costa disseram que também vão votar no tucano para o Senado. Pimentel, cujo partido está coligado com o PMDB, tem melhor desempenho entre os eleitores de Anastasia: 26% dos votos contra 22% entre os que disseram votar no ex-ministro.

Itamar alcança 50% entre os eleitores de Hélio Costa e 45% entre os de Anastasia.

Na pesquisa espontânea para o Senado, Aécio lidera com 29% das intenções de voto. Em segundo lugar, está Itamar com 11%. Pimentel aparece em terceiro lugar com 6% das respostas. Marilda Ribeiro e Miguel Martini (PHS) têm ambos 1% das preferências. Os indecisos chegam a 61%, e os brancos/nulos são 6%.