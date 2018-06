Em Minas, feriado teve mais mortes em relação ao ano passado

As estradas de Minas Gerais tiveram 21 mortes e 271 feridos durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida deste ano. O número é maior em relação ao feriado do ano passado, segundo a Polícia Rodoviária Federal de Minas. Neste ano, foram 352 acidentes.

A comparação é feita com o feriado do dia 7 de setembro do ano passado, que também teve 3 dias de feriado. Em 2008, 19 pessoas morreram nos 479 acidentes registrados. O número de feridos foi maior no ano passado, resultando em 347 pessoas feridas.

Santa Catarina

Em Santa Catarina, 6 pessoas morreram por causa de acidentes nas rodovias federais, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 13, pela Polícia Rodoviária Federal. A Operação Nossa Senhora Aparecida 2009 registrou também 165 acidentes entre os dias 9 e 12 no Estado, que deixaram 160 pessoas feridas, de acordo com dados da PRF.

Rio

A Polícia Rodoviária Federal registrou 190 acidentes, com 6 mortos e 99 feridos nas rodovias federais fluminenses durante os 4 dias do feriado. O índice representa uma queda de 20% no número de mortes, comparando com o feriado da Independência de 2008.

Na comparação com o feriado da Independência, quando foram registrados 204 acidentes, 91 feridos e oito mortos, houve ainda redução de 11,8% no número de acidentes.

Já o número de feridos apresentou um aumento de 10%. Somente em um acidente, 10 pessoas ficaram feridas na noite de segunda, 12, depois que três ônibus de romeiros colidiram na Rodovia Presidente Dutra.

Segundo a PRF, os números da operação são positivos, mas poderiam ser melhores. O mau tempo na saída para o feriado deixou as pistas escorregadias, criando um cenário mais perigoso. Cerca de 70% das mortes ficaram concentradas entre sexta, 9, e sábado, 10.

Sergipe

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas em 18 acidentes registrados nas rodovias federais de Sergipe. Ainda segundo o levantamento, 996 veículos foram fiscalizados, 11 foram apreendidos, um foi recuperado e oito carteiras de motoristas foram apreendidas. No feriado da Independência, foram registrados nove acidentes que deixaram dois feridos. Não houve registro de morte, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

