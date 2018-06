Em nota, pasta diz que faz parcerias por todo o País Questionado sobre os repasses do programa Segundo Tempo a prefeituras ligadas ao PC do B, o Ministério do Esporte divulgou a seguinte nota: "A impessoalidade é um princípio da administração pública. E o ministério privilegia as parcerias com prefeituras de todo o país. Não cabe ao ministério pedir filiação partidária a integrantes das prefeituras conveniadas, e sim observar o interesse de desenvolvimento das políticas públicas do esporte e fiscalizar a correta aplicação dos recursos públicos".