Em NY, moda é ''''business'''' e tem de ter ''''buzz'''' Há duas maneiras de fazer sucesso com moda em Nova York: vender muito barato ou fazer barulho. Vender muito barato significa concorrer com preços da China. Fazer barulho é chamar a atenção, o que, segundo Alice Demirjian, da Escola Parsons de Design - ao lado da Fashion Institute of Technology, a mais conceituada da cidade -, está cada vez mais difícil depois da internet. "A moda muda muito rapidamente. Há sempre algo novo, é mais difícil manter o ?buzz?." Uma das maneiras de manter esse "buzz", que garante fotos em editorias de moda, interesse de público e, conseqüentemente, vendas, é chamar a atenção de celebridades, fotógrafos e jornalistas. Para Paula Gartenkraut, da grife italiana Ermenegildo Zegna, poderia haver mais brasileiros em NY se estivessem dispostos a "começar de novo". E se verem menos como artistas. "A moda em NY é business."