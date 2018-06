Em outubro, SP terá uma ''virada da educação'', com foco no professor

A novidade é que os educadores poderão revelar seus talentos ao público. Os músicos se apresentarão de madrugada no Mercado Municipal. Os escritores e poetas mostrarão suas poesias e contos na Casa das Rosas e nos CEUs. Os artistas plásticos vão expor suas pinturas e desenhos em um vernissage no prédio da Prefeitura, no Viaduto do Chá. De lá, as obras seguem para estações de metrô.

Mas alguns eventos serão exclusivos para os mestres. Estão programadas visitas noturnas à Pinacoteca e ao Museu da Língua Portuguesa. No Mercadão, aulas de culinária com chefs de cozinha. Na Galeria Olido, haverá sessões de cinema e aulas de dança de salão. Já o esportista pode escolher entre participar de uma bicicletada noturna pelas ruas do centro velho, que pretende reunir até 500 professores, ou de uma caminhada pelos pontos históricos da cidade. No Parque do Ibirapuera, estão programados cursos de jardinagem ou visita ao planetário. Em 16 CEUs, haverá uma programação especial com filmes, peças, atividades físicas e bailes.

"A nossa ideia é valorizar o trabalho do educador, colocando-o no centro da virada como protagonista em outras áreas como música, literatura e artes plásticas", explica o secretário da Educação, Alexandre Schneider. Para mais informações e inscrições para as atividades, acesse www.prefeitura.sp.gov.br/valeuprofessor.