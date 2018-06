Em palestra em Itu, Marina distribui elogios a realizações de Lula e FHC

A senadora Marina Silva, pré-candidata do PV à Presidência, empolgou o público que lotou o auditório do Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio (Ceunsp) para assistir sua palestra ontem à noite.

Depois de falar durante uma hora sobre o papel da educação para o desenvolvimento sustentável, a senadora foi ovacionada e aplaudida em pé pelo público, estudantes na maioria.

A ex-ministra defendeu o programa Bolsa-Família do governo Lula por estar vinculado à frequência escolar e também elogiou o governo de Fernando Henrique Cardoso.

Ao defender o sonho de uma sociedade sustentável, Marina lembrou que Lula foi um sonhador quando pensou em ser presidente. "No entanto, ele tirou 25 milhões de brasileiros da miséria, "É porque Fernando Henrique foi sonhador que ele criou o Plano Real e salvou a economia."