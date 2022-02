Em Petrópolis, bombeiros encerram buscas por vítimas de desabamento no Morro da Oficina

RIO - O Corpo de Bombeiros do Rio concluiu, na tarde deste domingo, 27, a busca por vítimas no Morro da Oficina, em Petrópolis, cidade atingida por um temporal há pouco mais de dez dias. Segundo a prefeitura, no local foram “comunicadas 93 vítimas fatais”. Até o início da noite deste domingo, a Polícia Civil registrou 229 óbitos em consequência da tragédia no município. Desse total, 136 eram mulheres, 93, homens, e 43, menores.

“Estamos acompanhando de perto todo esse trabalho e vamos seguir garantindo o suporte necessário para que os militares encontrem os que ainda estão desaparecidos no nosso município. Nossa prioridade são essas buscas e o atendimento a todas as pessoas afetadas”, destacou o prefeito Rubens Bomtempo, em nota.

Os militares seguem trabalhando na Chácara Flora, onde buscam por duas pessoas. Também e fazem varredura nos rios da cidade, onde estão desaparecidas três vítimas. Cerca de 230 bombeiros atuam na operação.

A missão chegou a registrar mais de cem pontos de busca. Envolveu mais de 500 bombeiros fluminenses e 140 de outros Estados, além de mais de 50 cães farejadores.

“A corporação trabalha ininterruptamente, 24 horas por dia, desde a tarde do último dia 15, nas operações de busca e resgate de vítimas das fortes chuvas que atingiram Petrópolis, na Região Serrana. Vinte e quatro pessoas foram resgatadas com vida pelos militares”, informa a nota do Corpo de Bombeiros.