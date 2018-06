Em protesto, marronzinhos não multam nesta sexta Os agentes de trânsito de São Paulo, os marronzinhos, vão protestar nesta sexta-feira por reajuste salarial. Durante o dia eles prometem ignorar as infrações cometidas por motoristas, mas vão garantir a fluidez do tráfego - é a Operação Motorista Cidadão. "Não vamos fazer nada que não está no contrato, como ajudar a empurrar carros quebrados", disse Marcelo Seminaldo, assessor de direção do Sindicato dos Trabalhadores no Sistema de Operação, Sinalização, Fiscalização, Manutenção e Planejamento Viário e Urbano do Estado de São Paulo (Sindiviários), que representa funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). "Queremos a população a nosso favor", disse. Os 1.900 agentes de trânsito da cidade autuam, em média, 6 mil automóveis por dia. O sindicato calcula que o prejuízo da empresa seja de cerca de R$ 600 mil em um dia, contando que cada multa custe aproximadamente R$ 100,00. Além deles, há 4 mil funcionários da administração da empresa. Em negociação com a CET desde o dia 3, o sindicato pediu 15,9% de reajuste salarial equivalente aos últimos dois anos, além de 4% de aumento real e acréscimo no valor do tíquete-refeição para R$ 12,50. O acordo, porém, deve ser feito até o dia 31, quando termina a data-base. Em reunião realizada nesta quinta-feira à noite, a empresa propôs 5% de reajuste salarial com retomada de negociação dentro de 120 dias para discutir as perdas entre 2000/2001 e R$ 8,20 por tíquete. Não houve proposta de aumento real do salário. Segundo os sindicalistas, esse índice foi recusado, assim como o aumento de 10% no vale-refeição - eles recebem R$ 7,50. O assessor da presidência da CET, Diogo Hernandes, no entanto, afirma que não será possível rever o porcentual de 5%, porque esse é o número máximo previsto no orçamento da empresa. "Ainda estamos em negociação." Segundo ele, a empresa pediu ao sindicato que reveja a manifestação desta sexta. Hernandes acredita que os agentes de trânsito não deixarão de cumprir suas obrigações nesta sexta. Para evitar desordem nas ruas, a CET convocou 370 engenheiros e técnicos da empresa para ajudar a manter as ruas sem congestionamentos. "Eles também poderão aplicar multa caso seja necessário", afirmou. "As pessoas não devem cair na ilusão de que não serão autuados e devem manter o mesmo respeito às leis de trânsito." Desde março, com a extinção do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), os policiais militares não estão aplicando multas. Um novo convênio entre a PM e a Secretaria de Tranportes deverá ser assinado para que todos os policiais possam autuar motoristas infratores daqui a 60 dias. A secretaria informou que a ausência dos PMs tem comprometido o controle do trânsito, principalmente no combate a realização de rachas.