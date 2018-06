Em rebelião, detentos mantêm quatro reféns no Pará

Cerca de 300 detentos da Penitenciária Sílvio Hall de Moura, em Santarém, no Pará, mantêm quatro agentes penitenciários reféns desde a tarde de domingo, segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM). Não há, até o momento, informações sobre feridos.

De acordo com o tenente coronel Mafra, os detentos do regime semiaberto iniciaram a rebelião e pedem a mudança da direção da penitenciária, além de maior agilidade processual. A rebelião começou por volta das 17 horas, após as visitas dos familiares.

A PM ainda não tem informação sobre como teria se iniciado o motim. Policiais militares e do Grupo Tático, junto com agentes do Batalhão de Choque de Belém, estão cercando o local para evitar fugas. Representantes do Grupo de Administração Prisional também estão no local ajudando com as negociações.