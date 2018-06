Em Rondônia, 43 presos fogem do presídio Urso Panda Quarenta e três presos fugiram na madrugada desta terça-feira, 1º, do presídio Urso Panda, por um túnel de quarenta metros de extensão. Cinco deles já foram recapturados. A corregedoria geral do sistema penitenciário vai apurar uma possível facilitação por parte de agentes responsáveis pela segurança, pois a fuga deveria ter causado barulho. O gerente do sistema penitenciário, Luiz Pereira Rodrigues, explicou que a fuga foi constatada às 5 horas. Ainda pela manhã foi realizada a recontagem dos detentos e houve uma revista no Urso Panda. O túnel foi localizado na cela 4 do bloco C. Policiais civis e militares estão fazendo buscas nos bairros próximos ao Urso Panda, na tentativa de recapturar os fugitivos. Parte dos que já foram recapturados cumprem pena por homicídio e latrocínio.