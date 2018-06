Em Salto, desfiliação por telegrama

Em Salto, na região de Sorocaba, onde a família de Paulo Maluf (PP) mantém uma fábrica de aglomerados de madeira há 50 anos, o candidato sempre esteve entre os mais votados. O prefeito Geraldo Garcia (PDT) diz que a fábrica ainda tem participação importante na economia local. "É natural que as famílias dos trabalhadores prestigiem quem os emprega."

Na terra onde a família fez fortuna, o malufismo sofreu uma baixa recente. O historiador Ettore Liberalesso, de 90 anos, mandou há poucos dias um telegrama ao seu eterno candidato comunicando que estava deixando o PP.

"Acompanho o Maluf desde o tempo da Arena (partido criado no regime militar). Agora estou rompendo com ele, pois houve um episódio lamentável, mas não quero falar sobre isso." Apesar do rompimento, sua opinião sobre Maluf não mudou. "É um grande político."