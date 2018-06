Em Salvador, Saulo e Ivete arrastam multidão no circuito Osmar

SALVADOR – Encarregados de abrir os desfiles deste domingo, 15, no Circuito Osmar (Campo Grande), os cantores Saulo Fernandes, no comando de um trio sem cordas, e Ivete Sangalo, à frente do Bloco Coruja, arrastaram uma multidão que já estava na Praça do Campo Grande à espera do início das passagens de blocos.

Saulo abriu os trabalhos levando para o trio o grupo paulista O Teatro Mágico. Juntos, eles cantaram, entre outras músicas do grupo, O Anjo Mais Velho e É Ela. “É nossa primeira vez no carnaval de Salvador”, contou o cantor do grupo, Fernando Anitelli. “Ficamos muito felizes pelo convite do Saulo, por poder fazer essa mistura de poesia com carnaval.”

Ivete veio em seguida, levantando sua legião de fãs com grandes sucessos de sua carreira. A apresentação é a única que a cantora fará no Circuito Osmar este ano. “Adoro estar aqui, neste circuito, sentir esse sol, esse calor de vocês”, comentou. Na segunda-feira, 16, ela puxa mais um bloco em Salvador no Circuito Dodô (Barra-Ondina) e, na terça-feira, 17, faz uma apresentação em Votuporanga, no interior paulista.