Em Santa Catarina, 16 rodovias ainda continuam interditadas

Dezesseis rodovias catarinenses danificadas pelas chuvas ainda registravam trechos de interdição nesta quarta-feira, 3. Na BR-470, a queda de barreiras e o desmoronamento da pista fecharam totalmente o km 14,9, em Navegantes, e o trecho do km 41 ao 47, em Gaspar, e parcialmente os km 63, em Blumenau, e 86, em Rodeio. A circulação está restrita à meia pista na BR-101 no km 13, em Garuva, onde uma barreira cedeu, e entre os km 222 e 237, em Palhoça, em razão do recapeamento do trecho. Essa obra deve ser concluída no próximo dia 19. Também há bloqueio parcial na BR-282 entre os km 31 e 34, em Águas Mornas, e no km 79, em Rancho Queimado. Treze estradas estaduais apresentavam pontos de interdição. Quedas de barreiras obstruem completamente a SC-401 no trecho do Centro ao Norte de Florianópolis, a SC-407 nas imediações do Portal de São Pedro de Alcântara e a SC-416 entre as cidades de Jaraguá do Sul e Pomerode. Na SC-466, um deslizamento impede a passagem entre o município catarinense de Itá e o Rio Grande do Sul. A SC-470 permanece proibida para veículos com mais de 10 toneladas em toda a sua extensão, de Blumenau a Itajaí. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a última pista a ser liberada foi a SC-431, no fim da tarde, na altura do km 20, em São Bonifácio.