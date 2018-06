Em São Carlos, evento de luxo patrocinado pela TAM

Ao mesmo tempo em que negociava valores da indenização com famílias de vítimas do acidente com o Airbus, ocorrido no dia 17 de julho no Aeroporto de Congonhas, a TAM patrocinava anteontem uma festa para donos de automóveis de luxo, em São Carlos, a 235 quilômetros de São Paulo. O evento Fly&Drive Experience, regado a champanhe e vinhos importados, reuniu cerca de 200 convidados no Centro Tecnológico de Manutenção Preventiva da empresa. No local é feito o check up das aeronaves da TAM, entre elas os modelos da linha Airbus. Ali funciona também o Museu Asas de um Sonho, que tem a companhia como principal mantenedora. O espaço social do museu foi reservado para a recepção aos convidados. Eles chegaram a bordo de possantes Porsches, BMW e Ferraris de vários modelos, que podem custar mais de R$ 1 milhão. Muitos desses carros foram flagrados em alta velocidade pelas câmeras das concessionárias Autoban e Centrovias. Alguns estavam a 200 quilômetros por hora na Rodovia Washington Luís, onde a velocidade máxima é de 110. O pátio de manobras do espaço da TAM foi cedido para test-drive de modelos de luxo da marca Nissan. A imprensa - incluindo quem tinha sido credenciado - não teve acesso. Antes do almoço, convidados tinham garçons e massagistas à disposição. O local estava isolado do restante do museu, aberto à visitação mediante pagamento de ingresso a R$ 10. Visitantes do museu podiam ver, entre outras coisas, um A320 igual ao do acidente submetido ao check up D, o mais minucioso, feito em 45 dias. Houve quem estranhasse o clima festivo no evento da TAM. "Já pensou se os parentes das vítimas vêem isso?", questionou um visitante que se identificou apenas como engenheiro Alberto. Ninguém da companhia aérea quis falar com a imprensa. Representantes da agência contratada para o evento disseram que a empresa cedera o espaço e era uma das patrocinadoras. A marca da TAM aparecia em primeiro lugar em todo o material promocional.