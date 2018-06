Em São Luís, 60% da população está sem água desde o domingo

Cerca de 60% da população de São Luís continua sem abastecimento de água desde a madrugada do domingo, 13, quando a adutora do Sistema Italuís se rompeu, na altura do Campo de Perizes, na BR - 135. Técnicos da Companhia de Abastecimento de Água e Esgoto do Maranhão (Caema) estão no local para resolver o problema. A previsão é de que em dois dias seja restabelecido o fornecimento de água.

O rompimento ocorreu em razão da pressão da água sobre um trecho que já estava comprometido devido à corrosão. A adutora foi inaugurada há quase 30 anos, para abastecer principalmente as indústrias que se instalavam na época em São Luís.