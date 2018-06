Em São Paulo, partido mantém metade da bancada A decisão do deputado Eli Corrêa Filho (SP) de não aceitar o convite para entrar no PSD do prefeito Gilberto Kassab garantiu ao DEM a permanência de metade de sua bancada paulista, formada por oito parlamentares. "Achei que essa era a melhor decisão para mim. Sempre fui desse partido e estou bem aqui", afirmou Corrêa.