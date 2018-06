Em São Paulo, polícia já prendeu 483 pessoas durante o feriado

SÃO PAULO - A Polícia Militar já prendeu 483 pessoas em flagrante no Estado de São Paulo desde o início do feriado. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 7, no 3º boletim parcial da Operação Carnaval 2011. Além dos presos, houve 149 armas apreendidas. No total, 85.761 pessoas foram revistadas.

Só na capital paulista, há 4.735 policiais militares atuando para monitorar os 34 eventos carnavalescos programados para o feriado, dentre eles o desfile das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi.