Em SC, Dilma ensaia aproximação com Colombo Em visita a Blumenau, a presidente Dilma Rousseff enalteceu a parceria com o governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, que anunciou no mês passado a saída do DEM para ingressar no PSD (Partido Social Democrático), a ser criado pelo prefeito paulistano, Gilberto Kassab, e que busca uma aproximação com o governo federal.