Em SC, presos fogem de delegacia e 23 continuam foragidos

SÃO PAULO - Cerca de 25 presos fugiram na madrugada do último domingo, 24, de uma delegacia na cidade de Lapa, a 70 km de Curitiba. Eles fizeram um buraco na laje de uma das celas e escaparam pelo telhado. A fuga aconteceu por volta das 3h e apenas duas pessoas foram recapturadas. No total, havia 53 presos no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada assim que os plantonistas da delegacia perceberam a movimentação, mas como o efetivo da cidade é pequeno não foi possível controlar a fuga. Os 23 foragidos estão sendo procurados.