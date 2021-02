Em seis dias de campanha, 'SOS Acre' arrecada mais de R$ 600 mil em doações

A campanha 'SOS Acre', criada no dia 19 pelo Ministério Público do Estado do Acre para ajudar famílias atingidas pelas enchentes, arrecadou R$ 615 mil por meio de doações de todo o País até esta quinta-feira, 25. O Estado atravessa uma situação de emergência por causa do agravamento da pandemia, aliado a um surto de dengue, fortes chuvas que causaram enchentes e uma crise migratória na fronteira com o Peru.

Do valor arrecadado, mais de R$ 289 mil já foram doados à população atingida. Entre os itens, estão duas mil cestas básicas, mil kits de limpeza, mil kits de higiene, colchões e fraldas geriátricas, além de água mineral.

A corrente de solidariedade ao Estado tornou possível o envio, na quarta-feira, de 56 toneladas de itens de primeira necessidade para as cidades de Sena Madureira e Tarauacá, duas das atingidas pelas cheias dos rios.

Agricultores que moram às margens do Rio Iaco, em Sena Madureira, receberam alimentos, água potável, material de limpeza e higiene pessoal. Para chegar no local, foi necessária uma viagem de barco de uma hora. De acordo como o MP, as famílias do local, além de estarem isoladas, enfrentam fome e amargam prejuízo com a perda de plantações inteiras.

No caso das cheias, ao menos dez municípios foram atingidos, incluindo a capital, Rio Branco. A enchente também afetou plantações ribeirinhas, causando prejuízos. Em relação à pandemia, o Estado também está em nível de emergência (cuja classificação local é a cor vermelha) desde 1º de fevereiro. O governo Gladson Cameli (Progressistas) já fala em temor por um possível colapso do sistema de saúde.

No balanço desta quinta, a Secretaria de Estado de Saúde registrou 376 novos casos de coronavírus em 24 horas, chegando a um total de 56.257. No mesmo período, foram registradas sete novas mortes, o que elevou para 982 o registro de óbitos desde o início da pandemia.

A Campanha SOS Acre é realizada pelo Ministério Público, tendo como parceiro o Tribunal de Justiça do Estado do Acre e apoiadores como empresários, artistas, entidades representativas do Ministério Público, da magistratura, MPs, sociedade civil, entre outros.

Em Rio Branco e no interior, o MP está recebendo alimentos, água potável, roupas e material de limpeza. As doações podem ser feitas em dinheiro por transferência ou depósito bancário (Ag: 2359-0 / Conta Corrente: 14.300-6), ou (PIX: 63.589.899/0001-40).