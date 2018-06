Em seu ''ex-blog'', Cesar Maia lança a autoentrevista Pivô da briga interna do DEM, o ex-prefeito Cesar Maia se entrevistou sobre a crise no blog diário em que fala de política - o qual batizou de "ex-blog". Na entrevista-monólogo, Maia se pergunta como vê as disputas internas no DEM. E responde: "Se há disputa, e se ela é tão intensa como aparece na imprensa, é porque a importância do DEM continua grande."