Em shopping, PF prende 4 por tráfico internacional A Polícia Federal prendeu na tarde de ontem dois traficantes nigerianos que aliciavam "mulas" para transporte de cocaína para o exterior, um português com 1 quilo de cocaína em cápsulas no estômago e uma brasileira, no Shopping Bourbon, na Pompeia, zona oeste de São Paulo. Os agentes federais estavam investigando nigerianos que aliciam pessoas para transporte de cocaína para o exterior. Os agentes acompanharam o encontro da brasileira e do português, que estava hospedado em um hotel na região de Higienópolis. O casal seguiu para o shopping, onde encontrou os nigerianos. Os quatro foram presos em flagrante no corredor do térreo e conduzidos à Superintendência da Polícia Federal. O português embarcaria ontem para Lisboa e receberia 5 mil pelo transporte da droga. Os presos responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Pouco antes da ação da PF, a Polícia Militar recebeu um telefonema de que havia homens fortemente armados no shopping. Por se tratar de um local público e bastante movimentado, foram deslocados PMs e um helicóptero Águia para o local. Na verdade, os homens armados eram os agentes da Polícia Federal que estavam à paisana. "Os policiais militares fecharam a entrada do estacionamento do shopping que fica na Rua Turiaçu. Foi bastante rápido. Mas pensei que tivesse sido um assalto ou sequestro", conta o auxiliar de taxista Wesley Souza, de 18 anos.