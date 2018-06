Em Sorocaba, problemas na segurança Sorocaba está na lista dos mais movimentados terminais estaduais. Com 77,1 mil passageiros registrados em 2011, é o quinto no ranking dos aeroportos do interior paulista, principalmente por causa da aviação executiva. Mesmo assim, a segurança no terminal é precária. A pista de pouso é cercada por muros, mas, em muitos pontos, o mato encobre a construção, que tem pouco mais de 1,5 metro de altura e está parcialmente destruída.