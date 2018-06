Em uma semana, assassinado o 10º policial militar no Rio Em mais uma suposta tentativa de assalto, um policial militar foi morto a tiros na cidade do Rio de Janeiro, por volta das 21h desta quarta-feira. O sargento Jorge Ulisses Fernandes teria sido atacado quando ia para o trabalho, na Penha, zona norte da capital fluminense. O policial teria sido cercado por bandidos em seu carro. À paisana, o policial militar teve o veículo e arma roubados e ainda foi atingido por três tiros, morrendo a caminho do Hospital Getúlio Vargas. O sargento é 10º policial militar morto em uma semana no Rio. Neste ano já foram assassinados 30 PMs, sendo que 7 deles estavam em combate, os demais foram alvos de assaltantes ou de represália de traficantes que tiveram comparsas presos ou mortos. Em 2006, foram 144 mortos, dos quais 25 estavam em serviço.