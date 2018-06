Em vez de debates, fotos e muita conversa Enquanto o vereador Claudinho (PSDB) discursava na tarde de ontem, os poucos vereadores presentes não mostravam muito interesse. Em uma cena corriqueira, animados bate-papos eram travados em rodinhas espalhadas pelo plenário. Uma delas, polarizada pelo vereador Gabriel Chalita (PSDB) - que entrou na sessão com cerca de 40 minutos de atraso -, tinha a presença de outros peessedebistas, como Gilberto Natalini. Do outro lado do salão, a bem-humorada conversa era capitaneada pelo vereador Netinho de Paula (PC do B). Na quarta-feira, quando houve a apreciação em primeiro turno de um substitutivo do projeto Nova Luz, a cena foi ainda pior. Levada pelo vereador José Luiz Penna (PV), a miss Ceará, Vanessa Vidal, circulou pelo plenário durante toda a sessão. Atraiu olhares, distribuiu tchauzinhos e tirou fotos com a cadeirante Mara Gabrilli (PSDB) - enquanto a sessão acontecia. Vanessa, deficiente auditiva, esteve na cidade para conhecer os trabalhos da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, cujo cargo foi anteriormente ocupado por Mara. "Ela (a miss) atrai muita mídia", justificou Penna