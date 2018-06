Em visita ao zoológico Carta 19.534 Em 12/2, fui com minha mulher ao zoológico, onde eu havia estado pela última vez no final dos anos 70. E por que o espaço dos leões é tão pequeno, comparado ao do urso, que até piscina tem? A leoa está obesa, os pêlos da barriga quase encostam no chão. O espaço do jacaré também é muito pequeno. NELSON ADERNE FILHO Capital A Fund. Zoológico responde: "No dia 15/2, o Zoológico comemorou 50 anos de existência, tempo durante o qual já recebeu mais de 75 milhões de visitantes. Ficamos satisfeitos ao saber que 37 anos depois da sua primeira visita o sr. Nelson voltou ao zôo com sua mulher, o que demonstra o quanto nossos visitantes são fiéis à instituição, considerada uma das 10 mais importantes do mundo, seja pela estrutura e capacitação técnica, seja pelo cuidado com os animais. O leitor se mostra excelente observador ao notar a obesidade do animal que está em tratamento veterinário, devido a disfunção hormonal, que resultou no aumento de peso notado. No dia 12/2, ela estava no recinto para se exercitar, recomendação indicada tanto para os humanos como para os demais mamíferos. Em ref. aos recintos dos leões e dos jacarés, atendem à legislação federal (IN 004/IBAMA/4/3/02), que estabelece tipo de edificação e dimensões para os recintos. Estamos fazendo reforma e ampliação de recintos, e a área destinada aos jacarés sofrerá modificações importantes. Esperamos que o leitor nos visite novamente - mas que não demore tanto." PAULO BRESSAN Diretor Presidente Carta 19.535 Obras incompletas Volto a escrever para a coluna, já que as obras na Rua Pe. Antônio José dos Santos realmente começaram em novembro mas não foram concluídas. A Prefeitura reformou as calçadas das 4 ou 5 primeiras quadras próximas à Av. Luís Carlos Berrini, mas não chegou ao final da rua. Além disso, quando chove os bueiros entopem e formam-se imensas poças d?água. Na rua há estabelecimentos que fizeram estacionamentos irregulares, impedindo o trânsito de pedestres, que têm de andar pelo meio da rua. Onde está a fiscalização? E os alvarás para as construções irregulares? SÉRGIO FRIEDHEIM Capital A Sub Pinheiros responde: "Conseguimos, em janeiro, recursos para aumentar a extensão do passeio que está sendo reformado. O trecho reformado, que ia da Luís Carlos Berrini à Rua Flórida, será expandido até a Av. Portugal, com previsão de final das obras agora em meados de março. Quanto aos bueiros, a manutenção é constante, e este ano já limpamos todos os bueiros duas vezes, sendo a última no dia 30/1. Em referência aos estacionamentos das lojas, a guia só ficará rebaixada onde existam 4,5 m para estacionar dentro do imóvel (espaço de uma vaga). Onde nãohá tal espaço as guias estão sendo levantadas, impossibilitando os estacionamentos irregulares." NILTON ELIAS NACHLE Subprefeito Carta 19.536 Informação errada Em 30/1, fui me rematricular na Nove de Julho (Uninove) e me disseram que a mensalidade de 30/11 ainda estava em aberto, mas ela foi paga no dia do vencimento. Levei o extrato de minha conta de novembro e dezembro, como prova do pagamento. Cheguei por volta das 15 hs, mas só fui atendida às 20h30. Pedi que mudassem a informação na hora, para eu poder me matricular à vista, com desconto, e o atendente informou que o cancelamento constaria no site em 40 minutos - mas hoje (31/1) ainda não liberaram. VANESSA RUIZ Capital A Uninove responde: "A aluna já fez a matrícula e está promovida para 2008." PATRÍCIA ABUD MONTEIRO Diretora de Marketing A leitora informa que a matrícula com desconto foi liberada em 9/2. Concordo integralmente com as colocações do leitor Adroaldo Figueiredo (Reforma Tributária já, de 29/1), quando faz referência à matemática governamental que consegue transformar os 25% do ICMS em 33% nas contas de energia elétrica, amparado legalmente pela fórmula do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica (DNAEE) e definida pelo Conselho de Política Fazendária. Fórmula e definição que fazem a proeza de tirar mais dinheiro do povo, como sempre acontece, com a anuência dos nossos representantes legais. GUSTAVO GUIMARÃES da VEIGA Morumbi Correspondência para São Paulo Reclama: e-mails para spreclama.estado@grupoestado.com.br; cartas para Av. Eng.º Caetano Álvares, 55, 6.º, CEP 02598-900 ou fax 3856-2929, com nome, end., RG e tel., a/c de CECILIA THOMPSON, podendo ser resumidas a critério do jornal. Cartas sem esses dados não serão consideradas. As respostas não publicadas serão enviadas pelo correio.