Consulados dos EUA vão retomar entrevistas para tirar visto

A Embaixada e os consulados americanos no Brasil vão retomar as entrevistas para a obtenção do visto americano no próximo dia 8 de novembro, mesma data em que as fronteiras dos Estados Unidos serão reabertas para o mundo. Necessárias para quem deseja viajar ao país e não tem visto ou precisa renová-lo, as entrevistas estão paralisadas desde maio de 2020 por causa da pandemia.

Segundo a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, a retomada dos processos vai começar por quem já está com a entrevista marcada, mas novas datas de agendamento devem ser abertas ainda para este ano.

Durante este período de paralisação, é possível dar entrada no processo de obtenção do visto até a etapa das entrevistas. A partir daí, o solicitante pode agendá-la para uma das datas oferecidas pelo consulado. No entanto, todas as datas até dezembro de 2022 estão preenchidas atualmente. A exceção é para casos de emergência ou de estudantes.

Com o retorno das atividades, a Embaixada informou que a abertura de novas datas de agendamento nos próximos meses vai depender da capacidade de atendimento e da segurança sanitária de cada consulado. "Há uma demanda reprimida muito alta, mas não sabemos ainda qual a capacidade iremos operar e poderemos aumentar com o retorno", informou através da assessoria de comunicação.

Questionada sobre o número atual da fila de pessoas que aguardam a entrevista, a Embaixada disse que este é um número que não pode estimar porque cresce a cada minuto. No consulado americano de São Paulo, por exemplo, o número de atendimentos diários chegava a 3 mil nos anos anteriores à pandemia.

Antes de os consulados fecharem, a espera entre o agendamento e a entrevista, necessária no processo de obter o visto, durava, em média, 15 dias. Agora, quem deseja viajar ao país e precisa obter ou renovar o documento precisa aguardar até um ano e 2 meses ou conseguir reagendar a entrevista com a abertura de novas datas. Para isso, vai ser preciso ficar atento ao site da Embaixada diariamente quando as atividades retornarem.

Em 2019, 2,1 milhões de brasileiros foram aos Estados Unidos, de acordo com o relatório do Departamento Nacional de Viagens e Turismo americano. Trata-se do segundo destino internacional mais procurado no Brasil, atrás somente da Argentina. "O brasileiro é um consumidor que gasta muito nos Estados Unidos. Para eles, é muito benéfico que esses vistos sejam adiantados", afirmou Magda Nassar, presidente da da Associação Brasileira de Agência de Viagens (ABAV).

Segundo a associação, desde que os Estados Unidos anunciou a reabertura das fronteiras, o número de interessados em viajar para o país cresceu 400%. Magda acredita que, por conta do alto número de turistas e de pessoas interessadas em negócios, os consulados devem ter um plano de retomada para facilitar a obtenção do visto. "O interesse maior é do destino, para receber consumidores, então acreditamos que eles devem facilitar esse processo para alterar o fluxo", disse.