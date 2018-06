Embaixador de Angola é roubado na Bahia Depois de participar do desfile do Bloco Olodum na sexta-feira (24), o embaixador de Angola no Brasil, Alberto Correia Neto, encerrou sua passagem pelo carnaval de Salvador de maneira desagradável. Foi roubado no aeroporto de Salvador, neste domingo, quando tentava embarcar para o Rio de Janeiro. Quando circulava pelo terminal, Correia Neto foi parado por uma mulher que lhe pediu uma informação, enquanto um comparsa conseguiu se apoderar da maleta de mão do embaixador contendo pertences, documentos e certa quantia em dinheiro. Ao dar falta da maleta, a mulher já havia sumido. A polícia conseguiu recuperar os documentos de Correia Neto, descartados pelos ladrões num terreno baldio próximo ao aeroporto. O bloco Olodum desfilou este ano homenageando Angola e teve a participação de várias personalidades, entre as quais o ministro da Cultura angolano José Mingas e vários jogadores da seleção de futebol. Ao que se sabe, ninguém foi atacado por ladrões durante o desfile do bloco pelo centro da capital baiana entre a noite de sexta e a madrugada de sábado.