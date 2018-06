Embaixador vê acordo como novo diálogo bilateral

Assinado por Nelson Jobim e Robert Gates, o acordo marca uma nova estrutura do diálogo bilateral e traz "mudança criativa na maneira de os dois países entenderem as relações entre suas Forças Armadas", segundo o embaixador americano no Brasil, Thomas Shannon.

Mais que envolver exercícios militares conjuntos, os oito artigos do texto lançarão bases jurídicas para futuras compras mútuas de produtos e serviços, além da transferência de tecnologia de sistemas e equipamentos. O acordo não envolverá a instalação de bases militares no País. /