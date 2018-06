Embarcação vira no Rio Negro com 185 passageiros a bordo

Barco naufragou minutos após sair de Manaus, com 185 a bordo. Foto: Bruno Kelly/AmazonasPress

Uma embarcação virou com cerca de 185 pessoas a bordo no Rio Negro, em Manaus, no Amazonas, na tarde desta terça-feira, 21. O barco Carolina do Norte deixava o porto de Manaus com destino a Santarém, no Pará, levando muitas crianças e idosos. A embarcação naufragou por volta das 14 horas (horário local) por excesso de peso. Pelo menos 15 militares participam do resgate às vítimas.

A maior parte dos ocupantes foi salva por pessoas que estavam próximas do porto. Mergulhadores e equipes de resgate ainda buscam por pessoas que possam estar presas dentro da embarcação. A Capitania dos Portos ainda não sabe se o barco estava regularizado. O número exato de passageiros também é desconhecido.

"Quando a balsa começou a rebocá-lo, ele tombou, naufragando. Achamos que não deve haver vítimas porque estava muito próximo da margem", disse o comandante Paulo Brito, da Capitania dos Portos.