Embarcar em Congonhas só com RG original ou CNH A partir do dia 1º de setembro, só poderão embarcar no Aeroporto de Congonhas, na zona Sul de São Paulo, os passageiros que estiverem com a Carteira de Identidade (RG) original ou com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com a fotografia. A medida, que foi tomada no ano passado para aumentar a segurança nos vôos, não vinha sendo adotada. Agora, porém, a fiscalização promete ser rigorosa e quem não estiver com um desses documentos não poderá viajar, informou o Bom Dia SP, da TV Globo.