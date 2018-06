Embraer vê queda de 10% na receita em 2010 ante 2009

"Tínhamos falado que iríamos passar um 'guidance' nesse trimestre (para 2010). Ainda não é possível passar 'guidance'. O que podemos dizer é que esperamos, com uma visão genérica, uma redução de 10 por cento das nossas receitas", afirmou ele em teleconferência com analistas para comentar os resultados do terceiro trimestre, sem dar detalhes.

"Vamos continuar firmes na busca de ganhos de economias de escala", prosseguiu.

Na quinta-feira, ao divulgar lucro de 221,9 milhões de reais de julho a setembro, a Embraer manteve a previsão de receita em 2009 de 5,5 bilhões de dólares.

(Reportagem de Cesar Bianconi)