Embriagado, jovem invade posto e atropela frentista A comemoração pela aprovação num vestibular de Direito quase terminou em tragédia em Ribeirão Preto, na noite de anteontem. Caio Meneghetti Fleury Lombardi, de 19 anos, dirigia um Vectra, embriagado, e em alta velocidade perdeu o controle e atravessou o canteiro de uma avenida movimentada. O carro invadiu um posto de combustíveis, atropelou um frentista e bateu contra uma bomba e outro veículo. Ainda tentou fugir. No carro foram encontrados seis frascos de lança-perfume (um já usado). O frentista Carlos Pereira Silva, de 37 anos, foi arrastado pelo carro e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas local. O delegado de plantão, Alexandre Daur Filho, não registrou boletim por tráfico ou porte de entorpecentes. Após o registro do boletim de ocorrência e da realização de exame toxicológico, Lombardi foi liberado.