Embu inicia ''''3º Natal das Artes'''' com presépio Com a abertura da exposição "Arte em Presépio dos Artistas Embuenses", Embu abriu ontem o "3º Natal das Artes". Até o dia 23, serão várias apresentações musicais. Entre elas, o Coral da USP, a Banda de Música do Comando Militar Sudoeste - 2° Batalhão da Polícia Especial e artistas locais. Um presépio gigante já está na entrada da cidade, no km 282 da Rodovia Régis Bittencourt. As peças têm três metros de altura e reproduzem obras do artista Sakai de Embu. A Secretaria de Turismo espera que 300 mil pessoas visitem a cidade neste fim de ano.