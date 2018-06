Emenda que muda rito para MPs passa em 1º turno no Senado

Numa tentativa de impedir que os senadores continuem apenas "carimbando" as medidas provisórias que vêm da Câmara, sem tempo de discutir ou alterar os textos, o Senado aprovou ontem, por unanimidade, em primeiro turno, o substitutivo do senador Aécio Neves (PSDB-MG) à proposta de emenda constitucional (PEC) que altera o rito de votação das MPs.

As alterações fixam prazo de 80 dias para os deputados examinarem as medidas provisórias, sem invadir o período de 30 dias destinado à sua votação no Senado. No caso de modificação, a Câmara terá mais 10 dias para reexaminar a proposta.

Hoje, os deputados utilizam a quase totalidade do prazo de 120 dias de tramitação das MPs, invadindo o tempo que deveria ser destinado ao Senado.

A situação chegou ao ponto de a presidente Dilma Rousseff ter de se comprometer com senadores a vetar itens controversos para poder liberar a votação do texto na íntegra, no Senado. A proposta de emenda que muda o rito das medidas provisórias será votada hoje em segundo turno.

Como não há acordo para sua votação na Câmara, o trabalho dos senadores pode ser inutilizado se os deputados engavetarem a proposta, a exemplo do que ocorre com várias outras medidas.

Aécio lembrou que o substitutivo à proposta de iniciativa do senador José Sarney (PMDB-AP) foi obtido após "longa e exaustiva" discussão entre o governo e a oposição. Ele lembrou que a primeira tentativa de ajustar as normas de tramitação das medidas provisórias, em 2001, impediu que elas continuassem sendo reeditadas sucessivamente. "Mas permaneceram outras distorções que impediam o Senado de discutir as MPs", argumentou o senador mineiro.

Sarney deu prioridade para a votação da proposta de emenda na atual legislatura para acabar com o que ele chamou de "instrumento monstruoso contra o Congresso", numa solenidade realizada no ano passado, no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele entende que as MPs "são leis desconexas e incompreensíveis", que "mutilam" o trabalho do Congresso.