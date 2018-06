Emergência em 12 cidades de RJ e ES Quase 2 mil pessoas no Rio e cerca de 1,5 mil no Espírito Santo foram afetadas pelas chuvas fortes. No Rio, onde há 1.508 desalojados e 477 desabrigados, cinco cidades decretaram situação de emergência. No Espírito Santo, foram sete. Em Rio Bonito, no Rio, uma menina de 3 anos e uma mulher de 23 morreram soterradas. Vila Velha (ES) já tem falta de água e comida.